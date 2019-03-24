苗市長春杜鵑花牆 萬朵杜鵑爭艷

2019-03-24 15:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位於苗栗市郊長春化工廠二廠聯絡道，最近有500多株杜鵑花綻放，上萬朵紅、白、粉紅色系杜鵑爭艷，令人賞心悅目；長春石化廠人員說，今年花期集中，是近年來最漂亮杜鵑盛開美景，花期到4月初，欲賞花民眾動作要快。

長春石化廠說，1995年為美化廠區周邊環境，在通往二廠的聯絡道上種植了500多株的杜鵑花，往年每次開花時就被春雨打掉，要不然，就是受天候影響，分期開花，今年則難得同時期開花，目前已開花率80％，上萬朵杜鵑盛開，令人賞心悅目。

謝姓市民說，在苗栗市很難得看到這麼大片杜鵑花同時綻放美景，形成杜鵑花牆，今年長春二廠的杜鵑，真的開得很漂亮。因杜鵑的花期不長，欲賞花的民眾動作要快。

不過，長春石化廠提醒賞花民眾，因聯絡道常有大型車輛經過，在賞花之餘，更要注意交通安全，才不會打壞欣賞杜鵑的興致。

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