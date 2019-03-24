1斤400元！花蓮光復鄉烤箭竹筍免費 遊客：排再長也要吃

2019-03-24 15:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮最大的箭竹筍產地光復鄉太巴塱部落，今年箭筍因氣候緣故減產，目前1台斤「脫衣服」箭筍還維持400元高檔，光豐地區農會連續20年舉辦箭筍節活動，今天席開160桌「澎湃出菜」，還推出「烤箭筍免費吃」活動，吸引大批遊客排隊！

太巴塱部落箭筍產銷班長羅桂英在箭筍節現場擺攤，遊客來到攤位前詢價「一包多少」，聽到「12兩一包要200元」都還會猶豫一下，因為一小包只有10幾根筍，還炒不了一盤，但想到「一年也只吃這一次」還是掏腰包購買。

羅桂英說，今天箭筍節，現場擺攤才有12兩200元的特價，平常她在市場賣「脫好衣服」（剝殼）箭筍，1台斤就要400元，「沒有脫衣服」的帶殼箭筍1公斤150元！她說，最適合箭筍的天氣是前一天下雨、隔天放晴「箭筍一個晚上可以抽長3、4公分」，今年冬天不夠冷，一直到3月下旬天氣都偏涼，箭筍產量減少，想吃還真的「手腳要快」。

「2019光復鄉箭筍節」今天中午席開160桌，堪稱「賠本賣」，包括野菜拼盤、鹽水雞、糯米香飯、箭筍梅干蹄膀、箭筍燉烏骨雞、箭筍炒臘肉、箭筍南瓜天婦羅、箭筍蒸鱸魚、時蔬燴箭筍、山藥藤心養生湯，1桌只要3000元，現場還有免費品嚐的烤箭筍，吸引大批遊客排隊。因為量少價昂還特別規定「1人限拿1支」。住在台北的陳小姐老家在光復鄉，她笑說，「排隊吃到的箭筍更好吃」！

光豐農會推廣部主任張明發說，箭筍是光復鄉特色農產品，箭筍節2週前開放訂桌，名額不到1天就被搶光。他說，今天沒吃到的話，即日起到4月初到光復鄉的3家原住民風味餐廳還是可以吃到美味箭筍，包括好地方原住民風味餐0905-802676、奇古匠莊園咖啡0976-034537、楊小玉0986-761669，除了桌餐，也提供一客300元的簡餐，人少也能享用箭筍的美味，希望延長箭筍節促銷效應。

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