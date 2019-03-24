搶救大肚山原始林 親子雨中樂植樹

2019-03-24 14:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大肚山百年以來，因為從事農墾活動，原始森林已幾乎消失，台灣山林復育協會推估大肚山的潛在天然林樹木應有112種，但有8成已消失被經濟作物取代，該協會為此四處採集相關原生樹種子培育成小樹苗後今天發起植樹活動，理事長蔡智豪說，盼小樹苗扮演媽媽角色，未來將會有幾萬顆種子隨風飄散，代代傳承自然繁衍，恢復原來林相。

為由內政部營建署、台中皇后獅子會、台灣山林復育協會等單位發起的「2019世界森林日─復育大肚山天然林」活動，今天在台中都會公園舉行，協會理事長蔡智豪說，此活動與全台各地的植樹活動不同，係以大肚山森林生態為藍圖進行的天然林復育行動，大肚山因過去百年的農墾及近幾十年的工業區開發，天然林幾乎消失殆盡而被改種例如甘蔗、相思樹等可做為蔗糖及木炭等原料的經濟作物。

且台灣各林區都有各自的林相，大肚山也有自己的林相，經研究推估，大肚山的潛在天然林樹木應有112種，但這些樹種有8成已消失，只是以往植樹的時候比較沒有參考依據，導致近20年來在都會公園栽種的幾萬棵樹，因為不適應大肚山乾燥風大的氣候而不見了，為此近年分別前往鄰近與大肚山相近海拔且林相接近的八卦山、大坑、火炎山採集種子，並進行育苗。

蔡智豪表示，此次植樹活動共選擇了包括三斗石櫟、江某、台灣石楠等30種樹木，將作為大肚山復育的重要試驗，小樹苗將扮演媽媽角色，未來將會有幾萬顆種子隨風飄散，代代傳承，自然繁衍，也許百年後，就能形成自然森林，原本屬於大肚山的森林生態也會重現。

活動期間只見大小朋友冒雨穿著雨衣或撐傘，努力將一棵棵已消失在大肚山的樹種種到土裡，有家長說，小朋友雖然在家也會種植花花草草，但對山林大樹比較不了解，透過活動人員的解說，可以知道復育山林的正確知識及作法；小朋友則開心的說，希望自己種的樹苗會長成大樹，會常常回來看看小樹苗。

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