睽違11年 台中萬和宮媽祖將3度繞境南屯

2019-03-24 13:36

〔記者張菁雅／台中報導〕今年是台中市萬和宮媽祖鎮殿335週年，萬和宮將舉辦一系列慶祝活動，董事長蕭清杰今日表示，董監事聯席會議已決議，10月10、11日將舉辦遶境南屯區祈福活動，這是繼1984年及2008年之後，萬和宮媽祖再度遶境南屯，盛況可期。

蕭清杰指出，萬和宮在10月10日至12日將舉辦為期3天的媽祖鎮殿335週年慶祝活動，前2天遶境南屯，最後1天為三獻禮。遶境路線及停駕地點已達成共識，將前往三厝福德廟、三旺福德廟、台中福德宮等18座寺廟停駕，至於每一站停駕時間等細節，將召開籌備會討論決定。

蕭清杰表示，1984年適逢萬和宮媽祖鎮殿300週年，曾經舉辦南屯遶境祈福，地方熱烈反應。睽違24年後，2008年10月間再度舉辦為期2天的遶境南屯祈福活動，當時行程合計31.5公里，媽祖神轎所到之處，萬頭攢動，熱鬧非凡，至今仍為不少民眾津津樂道。

萬和宮也決定爾後每逢10的整數年，如330、340年，舉辦為期5天慶祝活動，逢5如335、345年，則進行3天盛會。

另外，國立傳統藝術中心去年10月安排5個傳統劇團在萬和宮廣場演出，獲得民眾熱烈回響，今年配合萬和宮335週年慶，傳統藝術中心再度邀請明華園戲劇團、陳錫煌掌中戲、李靜芳歌劇團等5個傳統劇團，將自10月8日至12日萬和宮演出，增添慶祝活動的張力。

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