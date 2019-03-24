「該不該棄選」教授竟是女友爸 他苦惱：才剛鬧翻

2019-03-24 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名男大生和女友的爸爸鬧翻了，被女友爸爸威脅，「不要再接近他家女兒」，女友為了和他交往，還鬧了家庭革命，沒想到選課時這名男大生一時不察，選修竟選到女友爸爸的課，讓他好苦惱。

這名男大生到PTT透露，「這學期好不容易搶到了一門通識」，沒想到教授竟是女友的爸爸，他和女友爸爸鬧翻後，和女友仍繼續交往，為此，還演變成一場家庭革命，如今不小心選到女友爸爸的課，讓他「又是期待又是害怕」，一方面可以用優異成績向女友爸爸證明自己是個能讓人放心的人，但另一方面，原PO又擔心女友爸爸因為和原PO間的恩怨，將他「當掉或是拉低GPA」，原PO為此苦惱不已，「想到退選期限結束了還是沒拿定主意，不知道該不該直接棄選算了」。

網友紛紛留言，「我看是凶多吉少」、「快點停修」、「一定被當，別浪費時間了」、「等你研究所GPA不夠就知道了」、「你可以在期中考考卷上嗆他，然後再退選」；不過另一方網友則認為應該堅持下去，「認真高分通過給他看啊！這是扭轉乾坤的大好時機耶！」、「期末評鑑是機會啊！哈哈」。

有網友質疑，「又不是必修，當初幹嘛選」、「唬爛的吧！你選課都不看導師姓名？」原PO解釋，「通識難求啊！」這學期只有搶到這門通識課，加上暑假有實習，沒辦法暑修，這門課「要是退掉的話就很難拼在這學期提前畢業了」，而且他原先不知道女友爸爸的名字，上課看到教授才發現，讓他不知如何是好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/