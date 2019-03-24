投注50元中1500萬元！ 蜻蜓飛進彩券行開頭獎

2019-03-24 13:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕太幸運了！開獎的公益彩券第108070期雙贏彩，頭獎1注中獎，獎落彰化市民族路「善智全開彩券行」，該名幸運兒只投注50元就中1500萬元，這是該店營業18個月來，第1次開出頭彩。店家推測是名上了年紀的常客。

店家門口張貼中獎喜訊，老闆娘陳家珮說，會簽注雙贏彩的人不多，大前天（22日）店裡雙贏彩的銷售額450元，7人各下注50元到100元，有常客也有偶爾才來的，還有過路客，7人中有2人是過路客，2人是常客，另外3人偶爾會來買，而中獎的這1注是電腦選號。

陳家珮說，開獎前1天，她的左眼皮一直跳，民間流傳「左跳財」，她心裡就覺得應該會有好事發生，加上，最近，突然會有蜻蜓飛進店裡棲息停留，冥冥之中，財神爺來賜福，店裡也供奉1尊武財神，每天早晚她和先生都會點香祈福，祈求早日開出頭獎。

常常買大樂透跟威力彩，卻都「槓龜」或頂多只中數百元的林姓婦人說，「對我們這些沒有偏財運的人來說，雙贏彩搞不好是另一種運氣差卻能中大獎的好方法，一定要來試試看。」

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