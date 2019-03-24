開人生首場演唱會 泰國新二代一圓歌手夢

2019-03-24 13:27

〔記者王冠仁／台北報導〕現年20歲的新二代學生賴宏洺，從小跟著由泰國嫁來台灣的母親四處參加新住民歌唱比賽，練就豐富的舞台經驗，也自幼埋下音樂種子。賴國中就自學吉他，如今更與兩位好友籌劃「蜜熊x小賴x郭浣熊」演唱會，移民署台北市服務站人員也到場打氣，他勇敢追夢的故事更感染了現場所有人。

移民署指出，賴的母親十分愛唱歌，當初她從泰國嫁來台灣時一句中文也不會，但因愛唱歌，甚至連台語、國語、客語歌曲都唱過，不僅打開她的人際網絡，甚至常常參加各種比賽，還曾得過移民署國際歌唱比賽冠軍。

賴從小耳濡目染愛上音樂，國中時還自學吉他，高中時更考上華岡藝校。他高中三年認真的投入表演藝術領域學習音樂、戲劇及舞蹈課程，對樂器演奏、詞曲創作及編曲也很擅長。

除了參與學校的班展、畢業製作以外，也積極參與校外的各項活動、競賽，包括「新力量發聲-東南亞語親子歌唱比賽」、「燦爛時光-新住民二代個人音樂創作發表會」、「2018就是泰愛唱-台泰交流歌唱比賽」等，更在昨天舉辦首場演唱會，一圓歌手夢。

賴說，辦人生第一場演唱會感到很開心，不僅可以累積自身經驗，也希望向媽媽看齊，期許自己有一天能在音樂及表演藝術領域發光發熱。

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