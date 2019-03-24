公所拓寬道路未告知 地主不爽封路 竹南居民、漁民急跳腳

2019-03-24 11:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮通往青草漁港的產業道路，上個月地主以私人土地為由將紐澤西護欄封閉路口，禁止人車通行，但卻引發附近居民大為不滿，指出該路段已供大眾通行約一甲子，為居民出入、漁貨運輸的重要通道，擅自封路使人車被迫改走自行車道，嚴重影響通行權益及安全，盼公部門能積極介入協調，還路於民。

竹南鎮長方進興表示，該路段原為3米寬私人土地，但因去年公所未經地主同意便拓寬成五米並加做水溝，因此已發地主不滿，才衍生大動作封路，但因該路段尚未被認定為既成道路，公部門無法強制拆除障礙物，但已行文給地主邀請協商，公所會盡力釋善意，盼盡速解決紛爭。

崎頂里長陳文隆抱怨，該道路供附近居民、漁貨車輛通行近一甲子，但近期地主卻主張維護私人產權，將連接西濱公路約50米的進出口路段封閉，不僅車輛無法通過，連行人都難以穿越，希望公部門能硬起來維護居民通行權益。

苗栗縣政府工務處道路管理科長林釗群表示，目前未收到該路段地主或公所提出認定為既成道路的申請，故該路段並非既成道路，再加上依交通部對道路認定解釋，須由警察機關確認該路段有標誌或標線才屬之。

林釗群解釋，地主雖有主張維護私人財產權利，但基於公眾利益考量，且已為公所鋪設維護道路，公所仍可主張屬於公有財產，為維護施設道路目的而將路障拆除。

方進興說，目前已積極找地主協商，期盼盡速取得共識；但公所也提醒，該路段有通行事實，地主未經申請許可擅自封路，恐涉違法，盼地主能理性處理爭議，並免造成鄰里糾紛。

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