「愛情、幸福」締緣分 台日學生以球會友

2019-03-24 10:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣合興愛情車站與日本北海道幸福車站，2016年以「愛情、幸福」的美麗緣分，締結為友好姊妹車站後，台日雙方交流活動更為密切，23日起2天更在橫山國中舉辦台日桌球國際交流賽，開拓學生視野，也促進雙方的多元發展。

交流賽首先由橫山國中學生，以禪鼓表演展現健康活力，接著以口琴表演客家本色、多拉A夢等曲目，熱情歡迎遠道而來的客人；場中並由縣府秘書長陳季媛、橫山鄉長張志弘與日本十勝日台親善協會副會長中村浩和互贈紀念品，表達熱誠歡迎之意。日方選手代表荒海希與竹縣選手代表林裕軒也交換禮品，象徵台日友好薪火相傳。

一連2天的台日桌球國際交流賽，由日本十勝地區帶廣市16名桌球隊員，和縣內五所國中共16位桌球隊員，砌搓球技，希望透過體育活動，提升學生們的國際視野，同時也促進雙方在體育、文化、教育等面向的多元發展。

副會長中村浩和表示，與新竹縣締結姊妹車站後，一直與新竹縣密切交流，台灣在國際桌球賽事成績優異，感謝新竹縣政府團隊特別安排講師指導選手，希望台日體育交流可使雙方關係更加密切。

台鐵內灣支線合興愛情車站因一段追火車的美麗愛情故事，而有了愛情火車站的美名，現在由薰衣草森林經營，保留兩節車廂、許願鐘、愛情候車亭等等；而日本幸福車站則源於車站的所在地叫做幸福，車站保留了候車室、月台以及部分鐵軌，車站周邊的商店銷售紀念車票和文創商品，是北海道熱門旅遊景點之一。

日本十勝日台親善協會一行人也走訪合興愛情車站，學生們表情有些害羞也很喜歡，互相拍照留念，特別是喜歡在「愛情久久 幸福久久」裝置藝術中拍照，一方代表愛情，一方代表幸福，讓人嚮往擁有愛情，期待下一站幸福。

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