徒步百年古香路 彰化南瑤宮笨港進香起駕

2019-03-24 10:01

▲CH-190324-87448-A-001~3

〔記者湯世名／彰化報導〕已有200多年歷史的彰化市南瑤宮笨港進香活動，今天在彰化縣長王惠美、市長林世賢等人共同主持起駕祭典，在請神登轎並點燃起馬炮之後，進香隊伍正式開拔，展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」進香之旅，行經地區將涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回達300公里！

今天為笨港進香起駕的大日子，按照排定的傳統儀式，依序於上午6點多先「起旺爐」，接著自7點30分由張天師主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮，包括老大媽、老四媽與聖四媽等媽祖會的大總理、副大總理和各媽會執事人員都參加，廟埕更擠滿了準備徒步隨香的信眾；進香隊伍開拔後，包括三個媽祖會的媽祖鑾轎和陣頭及隨香信眾，隊伍綿延數公里，陣容壯觀。

林世賢說，今年進香活動是由南瑤宮十個媽會中的老大媽會、老四媽會與聖四媽會共同輪值主辦，稱為「大媽年（或大媽四）」，過去有俗諺形容「大媽進香愛吃雞」，這句諺語的意思為，因大媽、四媽相當靈驗，信徒許願有求必應，因此祭典時信徒準備的牲禮祭品特別豐富。

王惠美表示，南瑤宮從清朝嘉慶年間就開始每年前往笨港進香，是彰化每年重要的宗教盛事，也是台灣重要的媽祖遶境文化活動之一，今天雖然下著小雨，進香的路上依然有大批信眾前來護神，由此可知媽祖非常的靈驗，期望藉由遶境活動將媽祖的慈悲精神發揚光大，並保佑彰化有風無災，有雨無災，也讓鄉親都能夠安和樂業。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

今年的笨港進香活動，7天6夜的焦點與重要宗教儀式，除了今天的起駕，還有3月26日駐駕北港朝天宮並舉行大公祭典；3月27日上午和北港朝天宮會香並在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」、晚上在新港奉天宮舉行大公祭典。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/