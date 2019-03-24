國小學童當主播 5種語言報導家鄉事

2019-03-24 10:01

〔記者王涵平／台南報導〕東山區吉貝耍國小和南大附小彩虹斑馬志工隊分別以「語言與文化」和「茶行與生活」為主題，用國語、閩南語、客家語、西拉雅語及英語等5種語言，坐上主播台播報家鄉事，難得經驗留下深刻印象。

吉貝耍國小教務組長陳怡儒表示，為了增進學生語文的聽說讀寫綜合能力，特地設計「小主播營」課程，指導學生採訪須知和撰寫新聞播報稿的重點，再由學生親自訪問閩南語、客家語及西拉雅語教師，撰寫百餘字的新聞播報稿。

兩校學童進到南天有線電視台攝影棚坐上主播台，直呼好緊張，吉貝耍學生張景雲表示，一緊張腦袋一片空白，還好事先編寫訪問題綱，依照題綱一題一題訪問，最後不負期待，成功完成任務，自信心提升不少。吉貝耍學生黃信恩不敢相信真的坐上主播台，回想從採訪、編輯到寫稿，花了2個月時間，很辛苦卻很值得。

南大附小以「茶」為主題課程，訪問台南市老茶行及手搖飲店，南大附小學生常乃文說，正對著電視台的攝影機講話是很新奇的體驗，回去以後一定要好好把這段錄影儲存起來，當做珍貴的回憶。

南大附小學生林翊涵表示，坐上主播台那一剎那，時間彷彿靜止，只聽到噗通噗通心跳聲，想起秘訣「冷靜並微笑」，順利播報完畢，真是太開心了。

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