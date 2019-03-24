感謝台灣！逛夜市見日本阿伯穿這件背心...

2019-03-24 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕別人對你的恩情你會記多久呢？8年前日本311大地震災情慘重，台灣人慷慨解囊、熱情相助，日本人心存感激，至今仍念念不忘，有網友近日逛夜市時，就看到一名日本阿伯，身穿對台灣人充滿感謝的背心，讓網友看了深受感動。

2011年3月11日，日本東北地區發生規模9.0的大地震，並引發大海嘯，嚴重的災情無情地摧毀日本，台灣人得知傾囊相助，捐款總額超過200億台幣，這份恩情讓日本人念念不忘、感懷至今。

「逛士林夜市的時候遇到日本觀光客把這個穿在身上」，有網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，照片中一名阿伯身穿白色背心，上面寫著滿滿的中文，「感謝東北地震救災捐贈，我永遠不會忘記」，字裡行間充滿的對台灣的感激，原PO看了好感動，笑著直誇，「超可愛的日本阿伯」。

PO文一出，吸引2.7萬名網友按讚留言，「懂得感恩之人，佩服」、「這就是感恩，台灣也要加油才行」、「都過這麼久了還念念不忘，日本人真有情義」、「捐給日本人～人家感謝一輩子～捐給某強國就」、「傷痛會過去，只有愛能永遠流傳」。

不少網友也分享起自己遇到的類似情形，「今年平溪天燈節，也有日本人這樣穿」、「去日本時被問是台灣來的嗎？馬上鞠躬說謝謝」、「連旅行都還會拿國旗回送我們離開」、「月初從東北自助旅行回來，也是一直被感動」。

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