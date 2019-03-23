水沙漣古道翻修 重現「鹽路」風華

2019-03-23 21:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉連接魚池鄉的水沙漣古道，是許多民眾熱愛的健行踏青路線，惟近年古道階梯枕木腐壞、台階鬆動，以致通行品質不佳，為此，日管處斥資1000多萬元翻修古道，除用塑木修整腐朽台階，也增加沿路指示牌、入口意象等，盼提升健行景觀與環境，再現昔日熱絡的商旅「鹽路」。

水沙漣古道是漢人墾拓路線的統稱，最早紀錄在1788年清朝乾隆時期，是先民往來集集、埔里的要道，因交通地位重要，成為油、鹽等日用品交易的重要路線，素有「鹽路」之稱，也是古道的南路，現今的省道台21線，即是延續其原有道路開闢。

日管處表示，此次古道修整範圍從水里鉅工村二坪山，一直到魚池鄉銃櫃村，全線2.6公里，步行時間約一個半小時，翻修工程是針對途中腐朽枕木台階更新，改成耐用的塑木材料、鋪上卵石，並在沿路設置指示牌、警告牌，以及休憩座椅。

此外，在魚池銃櫃的出入口，也增設入口意象，使往來車輛與遊客更容易注意到古道，近日翻修完成，附近居民也搶先體驗，走過的都覺得路況變好，待驗收完畢就會開放。

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