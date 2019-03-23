台南新藝獎展覽登場 挪威藝術家在藍曬圖行動演繹

2019-03-23 23:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019台南新藝獎」展覽即日起在南市10個專業畫廊同步登場，來自挪威的表演藝術家安．蘭（Ane Lan，本名艾文．瑞斯塔Eivind Reiertad）今天（23日）以藍晒圖文創園區為創作場域，現場演出身穿華服懷有身孕的聖徒，藉此強調在既定性別規範下，新生兒究竟是為何原因，吸引大批民眾圍觀。

挪威的表演藝術家安．蘭，帶領兩位台南舞者，即興演出懷有身孕的聖徒，探索新生兒究竟是為何原因、目的及對象被帶入生活，難得一見的行動藝術就此展開。

策展人的陳明惠說，現場演出的藝術家安．蘭本身是生理男性，但創作則以女性化名字發表，聚焦探討身分、性別等議題。藝術家以公共表演／遊行的形式，在藍晒圖文創園區扮演其女性角色「安．蘭」，帶領一群台南在地女性，參加一場象徵性的「城市施肥儀式」，試圖以藝術行動提高社會對性別、家庭政治以及母職的意識與關注。

藝術家安．蘭說，創作發想源於台灣是世界上出生率最低的國家之一（2017年生育率排名倒數第2）；他以男性藝術家之身打扮成孕婦身體，試圖探問既定性別規範，以及新生兒於當代降生的意義為何？規劃者是否考慮到兒童在城市空間中的需要？在古歐洲時代，城市一直被視為「母親」，市民則被視為其孩子；在台灣歷史中包括台南等城市，又是如何看待？

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