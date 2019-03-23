拒絕成為「高級垃圾場」 彰化高鐵特定區植樹蓋公園

2019-03-23 21:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化高鐵特定區腹地廣大，等待開發期間缺乏管理，到處野草叢生，甚至成為不肖業者傾倒事業廢棄物的地方，成為「最高級的垃圾場」，田中鎮公所近日積極進行站區公有地管理作業，整理出2000多坪空地，計畫成立兒童公園，林務局響應，提供3000株樹苗植樹，彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人今天到場參與植樹，為田中增加一處寓教於樂、景觀綠美化的新亮點。

彰化高鐵特定區總面積佔地204公頃，其中產業專區每坪價值約10萬元，但標售至今不如預期，導致特定區開發如牛步，空地幾乎雜草叢生，長得比人高，因此成為不肖人士丟棄大型家具及事業廢棄物的地方，由於取締不易，被居民戲稱是「垃圾天堂」、「高級垃圾場」等，間接導致廠商標售意願。

田中鎮公所從今年起承接彰化高鐵特定區管理職責，決定先進行特定區內公有地除草、路燈、路況維護，包含7個公園預定地等，近日趕工下已整理出斗中路與高鐵一路上的佔地2200多坪兒童公園預定地，今天舉行植樹活動，種植樟樹、土肉桂、流蘇、大花紫薇等24種灌喬木樹種，讓參與里民抱持期待。

洪麗娜說，鎮民期待的兒童公園終於有了開始，當地緊鄰三民、三光里，也緊鄰斗中路，交通便利，未來考慮建置共融式遊具，並建立樂齡中心等，讓托老托幼並容，不光是單純的設施公園，近期將儘快提出計畫，讓公園早日完工。

洪麗娜指出，高鐵特定園區開發多年來只聞樓聲響，主因是園區髒亂，沒有特色景點跟人潮，產業看不見吸引力，公所決定先把家門掃乾淨，向縣府爭取480萬經費，主動維護園區乾淨，未來規劃建置更多特色公園，吸引人氣，就有錢潮。她也信誓旦旦地說，現在有人嫌產專區售價1坪10萬太貴，未來整理好，以後這價格可能就買不到了！

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