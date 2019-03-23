視障按摩大會師 桃園市府為身障者找出路

2019-03-23 23:53

［記者謝武雄／桃園報導］市府勞動局今天舉行身心障礙者職業重建成果嘉年華會，活動邀請知名視障唱將李炳輝及身障街頭藝人表演，現場還有七家庇護商店提供美食饗宴，50位視障按摩師提供舒壓按摩服務，市府秘書長李憲明、勞動局長陳靜航也體驗視障者按摩，才短短的五分鐘果然精神舒爽許多，直呼太厲害了。

李憲明致詞時指出，勞動局協助身障朋友適性就業，去年委託職業訓練辦理10個班別，完成結訓120人，另設置7家庇護工場，提供83名身心障礙者就業及實習機會，並持續輔導1917人就業，公、私立單位晉用8799名身障者。

另桃園市截至去年底領有身心障礙證明者達8萬3361人，身障勞動參與率由前年的18.2％提升至去年的23.4％，勞動局今年也編列促進身障就業預算9200萬元，爭取中央補助4500萬元，總經費1億3700萬元，將持續推動職業重建服務，提供個別化職前準備服務，增設庇護工場，推廣增加身障街頭藝人演出機會，積極促進身心障礙者就業。

另外現場安排公部門短期就業工作職缺126個，也有民間企業徵才，現場登記及提交履歷民眾137人。

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