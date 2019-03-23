南臺灣最大青年社團交流 南社嘉吸上千人參與

2019-03-23 21:29

［記者黃旭磊／高雄報導］南台灣青少年社團嘉年華（南社嘉）吸引超過百個社團，上千名學生展現各領域活力。

南社嘉今天舉辦年度集會，高捷鳳山西站出入口草坪吸引21所大專院校與高中職，超過5千名學生社團成員交流，團員來自高雄、屏東及台南，於花式調飲、競技啦啦、跑酷、青少年新創團隊等特色主題區展演特色。

今年集會主題為「翻轉吧！社團」， 開場延續上屆主題「Swing Dance」，學生表演原住民青少年特色舞、樂團歌唱及逗趣歌劇搞笑登場，引起現場驚呼、歡笑聲不斷。

高雄科技大學跑酷社示範「跑出酷生活！」主題，設置跑酷練習用木箱，讓同學體驗安全跨越、翻滾、精準跳等基本跑酷動作。社員詹鈞婷說，一般人認為跑酷危險，但任何運動沒有安全措施都有危險性，跑酷重視基本訓練，也強調合作互助、克服恐懼，不僅強化體能也能增強心理素質。

除了跑酷，「鐳戰體驗區」安排親子團體對戰，也有人氣。主辦同學說，鐳戰類似漆彈競賽，以光學設備取代實體子彈，刺激好玩，安全度高，時間沒結束陣亡，可回出發點復活繼續玩，「被秒殺還有機會。」

雲林縣市校園自組「友善農創-柑淨柚」團隊也參與活動，團員與農民合作推廣環保酵素，提倡環保愛地球概念。

高雄市社會局長葉壽山說，活動前辦理3天社團培力論壇與工作坊，有83名青少年社團代表參與，檢視日常溝通與表達方式。而目前市區12到22歲青少年人口數超過65萬人，約占總人口數23%，將持續辦理交流活動。

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