高雄市春祭 追思25位46年前搭渡輪罹難勞動女性

2019-03-23 19:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局今（23）日於旗津勞動女性紀念公園，舉辦「春祭」活動，由副市長洪東煒、勞工局副局長陳石圍等協同家屬代表共同紀念民國62年，搭乘「高中六號」渡輪前往前鎮加工出口區，上班途中不幸發生船難的25位年輕勞動女性，現場以戲劇表演及國小學童的直笛演奏，向女性勞動者的奉獻致敬，並透過展示勞動者的老照片，串連跨世代的勞動記憶與價值。

洪東煒副市長致詞表示，高雄市政府在97年將｢25淑女公墓｣改建成｢勞動女性紀念公園｣，迄今已經是第11個年頭，目的就是為了讓所有民眾更加親近這個承載了過去歷史的文化地標，讓更多在地居民與遊客重視女性勞動者的權益及價值。他指出，這也代表了高雄在不斷蛻變向前的過程中，不曾遺忘這段勞動記憶，鑑往知來，持續改善，這也是整個市府團隊所堅持與努力的信念。

這場春祭活動，由中洲國小直笛演奏《虹彩妹妹》及《四季紅》展現旗津驕傲及活力，再由小浪潮創作體演出《青春ㄟ歌聲》，把60年代女性勞動者在加工區為家庭為經濟打拼的心聲，透過演劇再次勾起過往的勞動記憶，感動現場所有來賓；洪東煒並陪同家屬共同獻花追思25位旗津的女兒，最後由勿忘影中人照片提供者，回想並分享過去勞動的酸甜苦辣，讓今年春祭充滿濃濃的回味與感恩。

勞工局副局長陳石圍表示，高雄的勞動記憶和勞動價值，一定要繼續傳承下去，為了讓不曾有過與先前長輩相同生活經驗的年輕世代，繼續記得這段歷史，今（108）年勞工局和社團法人高雄市女性權益促進會合作辦理「勿忘影中人」老照片徵求計畫，以及邀請小浪潮創作體演出《青春ㄟ歌聲》，便是要讓年輕學子瞭解前人的貢獻，向台灣經濟奇蹟背後無數無名英雌們致敬，並且繼續傳承屬於高雄的勞動價值，勿忘過去那段刻苦耐勞、勤勉踏實的勞動歲月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/