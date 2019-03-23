知名啤酒標籤出包 資深酒客視為珍寶

林姓資深酒客喝到一瓶「百威啤酒」背面商品標籤圖案貼顛倒（中），且製造日與到期日欄位空白，與其他同款型啤酒有別。（記者丁偉杰攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-03-23 18:23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「這瓶啤酒外觀怎怪怪的？」知名品牌「百威啤酒」流出一瓶背面商品標籤圖案貼顛倒的玻璃瓶裝啤酒，嘉義市一群縱橫酒場多年的酒客，日前無意間喝到這瓶酒，雖然店家告知可換瓶或退費，但他們把它視為珍寶，打算收藏這瓶怪怪的酒瓶。

林姓男子說，本月18日晚間與三五好友到某家羊肉爐用餐，席間，有人發現桌上一瓶「百威啤酒」背面商品標籤圖案貼顛倒，且製造日與到期日欄位空白，與其他同款型啤酒有別，一度以為假酒，後來發現酒的品質沒問題，只是標籤出包，在場好友皆縱橫酒場多年，第一次遇此情形，感到既有趣又新奇！

「這種機率微乎其微，可能萬分之一都不到。」張姓啤酒分銷商說，這瓶酒是英國進口百威啤酒旋蓋玻璃瓶啤酒660ml，是他從台北市一家進口商叫貨，此款酒賣3、4年來，從未見過此情形，標籤貼反了應是英國原廠作業疏失，致流出這瓶酒，只是外觀，不影響酒的品質，會向進口商反映此事。

中部地區一位百威啤酒進口商表示，酒瓶標籤圖案在國外原廠全部靠機械作業精準套貼，進口商申請進貨來台後，會再自黏一小張的中文標示貼紙，國外原廠進口的啤酒，進口商不會在台自行分裝，消費者為求安心，可檢視標籤圖案是否清晰、顏色鮮艷，開瓶後酒香味重，氣泡也較多。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

這瓶百威啤酒背面商品標籤圖案貼顛倒，疑英國原廠作業疏失出包。（記者丁偉杰攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林姓男子把這瓶標籤圖案貼顛倒的啤酒視為珍寶，打算收藏。（記者丁偉杰攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一位百威啤酒進口商表示，進口商申請進貨來台後，會再自黏一小張的中文標示貼紙。（記者丁偉杰攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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