成大世界博覽會今登場 看見各國特色文化

2019-03-23 20:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學第1屆世界博覽會今（23）日登場，由成大本地生與越南、印尼等國外籍生共同攜手規劃，模擬國際世界博覽會方式，打造6個國家的特色展館，各展館內除了各國文化服飾展示，還能現場品嘗經典美食，香氣四溢「以食交友」。

成大世界博覽會規劃了台灣館、越南館、印尼館、菲律賓館、馬來西亞館及巴拉圭館，外籍生們發揮創意佈置各館，並在展館內身穿自己國家特色服飾。

參觀學生們透過跑館的方式，現場試穿服飾、品嘗料理， 體驗各國文化精髓，還有精心設計的互動遊戲、舞蹈，一窺各國多元風情。例如巴拉圭館除了介紹巴拉圭的歷史與節慶，還實際在展館教學巴拉圭舞蹈「La Polka」，讓學生新奇體驗。

印尼學生Hendry表示，透過活動認識不同國度文化，他嚐到懷念許久的馬來西亞道地海南雞飯，和台灣米飯味道不太一樣。來自孟加拉的何山說，美食體驗嚐到不同國家的食物，令他印象深刻的是菲律賓的米糕，嚐起來甜甜的。

主辦單位成大學生會外交部部長林奕嫻表示，透過舉辦世界博覽會，希望讓成大學生更加認識在校的各國外籍生，並培養對不同民俗文化的興趣。

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