婦團7社工遭無預警解雇 北市勞動局認定違法

2019-03-23 17:05

〔記者周彥妤／台北報導〕承攬台北市府家暴業務的中華民國新女性聯合會，旗下7名社工申訴薪資短缺，並於臉書發文重申質疑，該會以「散布不實謠言」為由，於3月18日無預警解僱7人。北市勞動局今指出，解僱程序違反勞動基準法「最後手段原則」，具嚴重瑕疵；若後續查證確認雇主是因勞工申訴而解僱，依法可罰2萬元至30萬元，且解僱行為無效。

新女性聯合會發生勞資糾紛，受僱社工20日召開記者會，指因資方薪資未足額給付，歷經申訴協商，多次反映未果，日前於臉書貼文質疑後，隨即遭以「散布不實謠言」為由開除，痛斥不當解僱；新女性聯合會發則聲明表示，薪資並未短缺，與當初說定的薪資相符，但社工在網路的發言，已造成機構損害，因而按勞基法解職。

勞動局長賴香伶今天上午提到，中華民國新女性聯合會解雇程序違反勞基法「最後手段原則」，過程缺乏調查、記過等人事制度管理，等同無故無預警解雇，有嚴重瑕疵；另外，勞動局3月18日赴該會執行首次勞動檢查時，該會也稱沒有解雇7名社工，不料當天傍晚5時就獲報7名社工遭解僱。

勞動局今天下午發布新聞稿表示，22日正式發函該會，表示該會18日解僱所屬7名社工員行為，違反勞基法第12條規定，應立即改善。

勞動局表示，由於7名社工在遭解雇前曾向新女性聯合會申訴，因此解雇行為也涉及勞基法第74條「雇主不得因勞工向雇主或主管機關申訴，而予以解僱或其他不利處分」，後續若查證確定違法，將開罰2萬元至30萬元，且解雇行為也將無效；至於是否違反74條規定，預計下週調查完畢。

另外，勞動局提到，排定4月2日針對此案召開調解會議，若未能弭平爭議，將輔導勞工提出確認僱傭關係之訴，並輔導申請勞動權益基金補助訴訟費、律師費及訴訟期間生活費用。

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