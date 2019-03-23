等了20年！ 台中水湳國際會展中心終於動工

2019-03-23 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕備受期待的台中水湳國際會展中心，歷經20年的時間，停留在規劃、招標、流標、變更設計等階段，期程一延再延最後拍板定案，今日舉行第一期工程動土典禮，完成後將可提供2360攤位，也有容納2400人的大型會議空間；出席的市長盧秀燕盧市長表示，她以「台中富市3」，富強城市三大策略「前店、後廠、自由港」規劃大台中經濟藍圖，期盼以此案讓前店、後廠展銷模式發揮最大效益，同步帶動會展經濟。

今天的開工動土典禮包括市長盧秀燕、經濟部長沈榮津、立法委員江啟臣、張廖萬堅、副議長顏莉敏、市議員李中、黃馨慧、陳淑華等人到場見證，沈榮津肯定市府團隊積極發展國際會展中心，利用會展展示產品，透過會議吸引國際人士，「人可以進來，貨可以出去」，相信透過中央地方攜手打拼，可更提高國家與城市的知名度。

盧秀燕表示，為打造台中成為國際會展城市，積極推動該工程，目標於111年底前完工，並於招標前舉辦多場工程廠商招商說明會，吸引各界優質廠商踴躍參與。

盧同時提到，當選市長首先要落實的兩大室內場館就是巨蛋和國際會展中心，因此市府透過自己的力量，投入高達58億預算興建，不僅可提供超過2360攤位及可容納2400人的大型會議空間，更要同步帶動會展經濟，讓「貨出去，錢進來，台中發大財」，台中經濟大發展。

建設局說明，水湳國際會展中心定位為國際級會議展覽場館，基地位於水湳智慧城內，全案總預算為58億多元，規劃總樓地板面積廣達13萬餘平方公尺，建築物高度為40公尺，採地下2層地上5層鋼骨鋼筋混凝土構造，完工後除可強化中台區域與國際接軌，也將成為企業營運總部集中區域，進一步讓台中市發展為亞太地區企業總部城市，帶動龐大商機。

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