私立高工職受少子化衝擊 校長：請公立學校減少每班人數

2019-03-23 16:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣技藝教育課程執行績效屢獲教育部肯定，雲林縣教育處今天在斗六人文公園舉辦高中職教育博覽會，技職學生展現的實作能力，讓人眼睛為之一亮；但私立高中職校卻憂心忡忡，擔心少子化衝擊學校未來發展，希望公立高工職能減少每班學生人數。

107學年度於國中3年級開設抽離式技藝課程達121班、技藝專班7班，修習技藝教育課程學生數達3153人，雲林縣長張麗善表示，雲林縣技藝教育向下札根，希望學生擁有一技在身，對於未來發展有無限潛能，提升就業競爭力，另外高中職及各大學也展現學校特色，讓家長、學生了解校園特色，各校也能提供學生所需的知識、常識，讓學生們在學習過程當中沒有任何障礙。

教育處長邱孝文表示，高中職教育博覽會現場有66個攤位，都是各校結合鄉鎮特色，融入校本課程，將技藝學習成果寓教於樂，如：商管職群學生設計的「海洋意象」牛皮紙袋，環保又美觀；餐旅職群學生結合糖廠文化的「崇糖爆喜」甜香四溢；木工職群學生以竹藝材料提供現場嘉賓組裝體驗，既實用又具美感；餐旅職群學生運用西螺米，製作美味可口的炊粿；農業職群學生則設計「我栽你摘」的蔬菜盆栽DIY，讓體驗嘉賓現場組盆發揮創意。

私立高工職校長表示，各校積極發展學校特色，提高學生技職能力，但所有的努力都打不過「少子化」這個問題，在出生率不可能一下子增加，移民政策又未放鬆下，只能期盼現有的公立高中職每班的學生數能多降一些，讓私立學校能招得到學生，在良性競爭下，讓技職教育能更進步，培育出更優秀的學生。

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