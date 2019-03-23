秘魯印加果經濟效益高 全台第一家生產合作社成立

2019-03-23 17:16

〔記者張協昇／南投報導〕從南美洲國家秘魯引進的印加果，由於管理成本低，作物用途廣，可供榨油、製成蛋白粉、做面膜，引進短短幾年時間，種植面積迅速擴張，在南投縣，印加果種植面積已逾10公頃，南投農民看好經濟效益，23日成立全台第一個印加果生產合作社，希望成為農業新興產業。

新任印加合作社理事長黃奕睿表示，俗稱祕鲁花生的印加果，國姓、竹山等鄉鎮都有農民投入 ，因為印加果適應力強，不用施藥，管理成本相當低。田間觀察，印加果種植二至三年便進入盛產期，一年四季都可開花結果，因屬爬藤作物，可配合廢除檳榔園政策，節省種植成本。

印加果生產合作社籌備總幹事廖瑞棋說，印加果用途廣，葉子可泡茶、果實可製成果醬，還可做面膜、做皮膚保養品等，尤其食油風暴後，國人對於食用油更加重視，印加果和苦茶油一樣，可供榨油，10公斤的印加果榨油，油的產出量超過4成，市場價值高。

廖瑞棋引用林業試驗所林業研究專訊報導說，印加果油富含Omega-3-6-9不飽和脂肪酸，且3種含量高達92％以上，可增加國內食用油的自給率，保障國人食用油的安全與身體保健。

印加果生產合作社成立，農業處副處長林美珠、縣議員曾振炎到場關心，希望提升印加果品質，創造並提高印加果之附加價值，建立市場商譽，讓農民、農業團體、消費者多贏，創造農業新前景。

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