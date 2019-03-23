幸運！肺纖維化5年2度獲贈肺臟 他感恩過「第三人生」

2019-03-23 17:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我真是全台最幸運的人」。60歲的丁昱方因長年在工地工作，吸入過多粉塵造成肺纖維化，5年前幸運獲贈肺臟接受移植，不料一年前肺惡化，原以為人生無望，這月8日竟幸運二度獲贈肺臟，今日出院參加器捐感恩追思會，他說，沒想過這麼幸運，會好好珍惜這份恩典，過自己的「第三人生」，更要把捐肺者的人生好好過下去。

中國醫藥大學附設醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀請捐贈者家屬、受贈者與家屬，以音樂會型式向器官捐贈者及其家屬表達最崇高的敬意。

其中60歲的丁昱方代表受贈者向捐贈者家屬致意，丁昱方一上台就說，「我真是全台最幸運的人」，他沒想到自己可以事隔5年，兩度享受到大愛者捐肺臟的恩典。

丁昱方長年在工地工作，灌漿、灌擋土牆的歲月讓他出現職業傷害，10年前發現肺纖維化，在呼吸斷斷續續不順暢的情況下等了5年，終於等到第一顆肺臟，先換右肺，5年來他小心翼翼呵護著來自器捐者大愛來的肺臟，只是左肺原已功能不佳，拖累右肺，1年前開始又出現動不動就氣喘的情況。

丁昱方說，因為已受贈過一次肺臟，想著不可能再有另一次恩典，今年以來身體每況愈下，3月時更只能躺著，否則連坐著都會喘，這個月4日更因喘不過氣來掛急診，他以為這次應該「差不多了」，卻不料到隔日就接獲再度受贈肺臟的通知。

丁昱方說，當聽到可以再次肺臟移植的通知時，腦中一片空白，怎麼都沒想到自己可以有第二次幸運，術後18天，他今天終於可以出院享受「第三人生」，出院前他堅持參加感恩音樂會。

丁昱方向在場的器捐者家屬致意，他說，若沒有器捐者及家屬的大愛，他的人生早在10年前就結束，但他更沒有想到會有第二次恩典落在自己身上，他想告訴器捐者家屬他非常感恩之外，也強調自己受贈器官以來萬分珍惜得來不易的新生，未來會繼續好好過生活，把捐贈者的生命好好過下去。

中國附醫指出，根據器官登錄移植中心統計，目前等待換肺人數達50人，今年迄今已有5人完成移植手術。

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