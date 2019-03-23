竹縣年輕機車族事故率偏高 將三管齊下改善

2019-03-23 16:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣道安會報交通事故統計發現，18到24歲的機車年輕族群事故率為30%偏高，並以竹北市中華路（台1線）與興隆路等5處路口最易肇事；為減少年輕族群因車禍而受傷，將加強宣導，同時透過工程、執法與教育的手段，提供更友善的交通環境。

新竹縣道安會報統計，截至今年2月份止，轄內因交通事故而受傷人數有1909人，其中使用機車而受傷人數有1502人（佔78%），而機車人數中又以18至24歲受傷557人，佔各年齡層30%最多，顯示機車年輕族群發生事故率高。

經道安會報工程小組分析，過去107-108年的事故統計資料，發現機車年輕族群易肇事的5處路口，分別為竹北市-中華路（台1線）/興隆路一段、新豐鄉-三民南路/新興路（台1線）、新豐鄉-康泰路/康樂路一段、湖口鄉-光復北路/工業二路、竹北市-三民路/中央路/中華路等5處。

探討肇事原因，分別為右轉彎未依（台1線）規定、未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮等。

交通旅遊處長游志祥表示，將針對經常發生的肇事原因，進行肇因的重點防制，請工程小組強化該路口的交通安全設施；請執法小組加強執法和勸導；請監理、教育及宣導小組加強教育和宣導，期能透過工程、執法與教育的手段，持續下降機車年輕族群肇事率。

此外，道安委員交通大學教授張新立也建議，加強宣導交通安全4守則（1.看見你我、2.安全空間、3.利他用路、4.防衛兼備）及交安5大運動（1.停車車頭一律朝外、2.提倡乘客責任-協助駕駛注意行車安全、3.下車時向公共運輸司機說謝謝、4.對禮讓行人的駕駛點頭致意、5、全民推動幫助老人或小孩過馬路）的重要觀念，共同為新竹縣的道安努力加油。

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