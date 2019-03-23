甘霖基金會春酒 獨居及身障長輩盛裝同歡

2019-03-23 16:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕甘霖基金會今天在烏日舉辦「豬悅迎祥慶團圓」，邀請200位獨居及身障長輩團圓喝春酒，雖因經費籌募不足無法在春節前圍爐及正常時間喝春酒，但在長輩殷殷期盼，甘霖總算募足經費，今天順利安排長輩們喝遲來的春酒。

甘霖基金會今天在烏日臻愛婚宴會館為200位獨居及身障長輩舉辦喝春酒，共出動了55輛車，100多位志工們接送長輩，而且宴席間，志工們還陪在長輩身旁，為長輩噓寒問暖，為長輩挾菜。

甘霖基金會招待長輩吃團圓飯已7年，過去都是在春節前安排圍爐，因今年因募款不足，無法在春節前安排長輩圍爐，因此決定改喝春酒，但是在正常喝春酒的時期，仍募不足，長輩則一直問，今年為何沒有吃團圓飯，幸好募足了經費，才拖至今天才舉行。

即使募款過程艱辛，但甘霖不要讓長輩失望，還是決定舉辦，長輩得知後都興奮睡不著，有人還盛裝打扮，一位老爺爺穿的如同娶新娘，志工開玩笑「爺爺，你要娶老婆啊」，老爺爺開心極了。

200位出席長輩中，有一位83的李姓阿嬤，她的先生在年輕時因身負巨額的債款，不堪負荷而選擇輕生，自此李阿嬤帶著輕度智障的女兒一起生活。

多年前阿嬤因為白內障導致雙眼視力嚴重退化，只能看得到一點點，身旁沒有人照顧，基本的用餐成了問題，只好向市政府申請送餐服務，開始由甘霖基金會送餐。

因為視力不好平常幾乎沒有出門的阿嬤，對於要參加今天的春酒，一開始很擔心自己沒有能力自行出門，但社工保證會有志工親自接送和陪同，阿嬤才放心答應。

阿嬤今天在志工陪同下開心出席，甚至表示希望明年能帶著女兒一起出席，她說自己這一生的命很苦，沒想到現在還能有一群沒有血緣關係的人陪在身邊，感覺到很溫暖，就像自己的家人一樣。

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