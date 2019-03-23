永安魚貨冷凍加工廠硬體設備千萬經費 綠委爭取政府補助

2019-03-23 16:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄永安區石斑魚養殖面積達325公頃，年產量1萬多公噸，為穩定石斑魚供需，永安區漁會新建冷凍食品加工廠，第二期硬體設備經費1200萬元，立委邱志偉爭取農委會和高雄市政府經費補助。

永安區漁會新建冷凍食品加工廠主要功能在進行魚貨初級加工，第一期工程為建物設施，經費2200萬元，囿於漁會自有財源不足，只能自籌1000萬元，經邱志偉居中協助爭取農委會漁業署、高雄市海洋局、台電公司和台灣中油公司共補助1200萬元，才得以付諸興建，目前工程進度達92%，已接近完工，預備進入第二期計畫。

邱志偉表示，第二期工程主要在硬體設備，總經費約1200萬元，他將再建請農委會和高市府大力協助經費，整體完成後導入產銷履歷集團戶驗證，改善活漁運銷無法落實產銷履歷標示，同時結合HACCP規範加工廠，以落實產銷履歷制度，提升漁產品品質保證，並建立水產品溯源供應鏈，以維護消費者食品安全，尤其在極端氣候發生前，預防性、提前搶收魚獲，降低漁民災損。

邱志偉說，養殖漁業首重產銷調節，風調雨順魚貨盛產供過於求，魚價偏低，漁民只能噙著眼淚便宜賣，一旦遭逢病變、天然災害，產量驟減、供給不足，魚價暴漲卻沒魚可賣，漁民含淚無語望蒼天，尤其銷售管道被中盤商操控壟斷市場，打壓魚價，漁民只能任其宰割，永安漁會魚貨初級加工場在產銷調節上扮演關鍵性角色，政府大力協助、輔導嘉惠漁民和養殖戶責無旁貸。

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