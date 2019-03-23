前省議員李玉泉追思會 蘇貞昌、朱立倫等出席

2019-03-23 14:33

〔記者周湘芸／新北報導〕三重天台影城、天外天有線電視創辦人、前省議員李玉泉，2月19日因肺炎病逝家中，享壽84歲，家屬今天上午在三重天台影城舉行追思會，現場氣氛莊嚴肅穆，其中，行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、前新北市長朱立倫和民進黨立委余天皆出席哀悼。

李玉泉曾任3屆省議員及行政院、台北縣政府、新北市政府顧問，為橫跨藍綠均享有聲譽的政治人物，深獲地方敬重。據了解，李玉泉生前曾在台北工專工業設計課程任教，追思會現場更展示其自製木工作品。

此外，李玉泉外孫女吳亭樺更以鋼琴演奏一曲《The Lark》，希望外公能像鳥一樣在天上自由飛翔，感動現場所有人。

朱立倫今出席追思活動表示，李玉泉曾連續2屆擔任新北市市政顧問，於公協助市府非常多的公共政策、於私他也做很多公益以及個人的捐獻，是一位非常善心的長者。

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