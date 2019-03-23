獨家》金剛鸚鵡集體放飛超吸睛 衛武營成遛鳥新景點

2019-03-23 14:16

〔記者黃建華／高雄報導〕國內近年興起飼養產自美洲的金剛鸚鵡，南部地區一群鳥友最近更不定期在衛武營公園鳥聚放飛金剛鸚鵡，羽翼五彩斑斕繽紛的金剛鸚鵡在空中盤旋翱翔，相當吸睛，尤其飼主只要高舉右手呼喊愛鳥名字，金剛鸚鵡就各自飛回主人之手，讓人嘖嘖稱奇，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照，成為另類新景點。

一群為數1、20人的金剛鸚鵡飼主，最近不定期利用傍晚時，齊聚衛武營國家音樂廳旁的公園綠帶放飛訓練愛鳥，鳥友一字排開高舉起飼養的金剛鸚鵡，把手一揚喊「Go!Go!」1、20隻花色繽紛斑斕的金剛鸚鵡，瞬間展翅翱翔，於衛武營公園上空盤旋，相當吸睛。

這群金剛鸚鵡在空中盤旋數圈後，只要飼主再次高舉右手吹哨，或者呼喊愛鳥名字「阿諾」、「泰山」、「布丁」等，金剛鸚鵡就會各自飛回飼主的手或肩膀。

好笑的是，有的金剛鸚鵡飛回後還會稱讚自己「好棒！」有飼主就會開玩笑回嘴「棒個屁啦！」人鳥間平日感情甚篤，不言可喻。

一位飼主「發哥」透露，金剛鸚鵡身價不斐，平均每隻雛鳥就要價新台幣8萬元，成鳥價格則沒有一定行情。

據鳥友指出，大多數的金剛鸚鵡飼主都是從雛鳥開始訓養，待羽翼長成，才開始訓練放飛。

金剛鸚鵡飛回後，飼主們莫不忙著幫愛鳥補充水分、並犒賞飼料。面對路人或小朋友上前拍照，有的金剛鸚鵡還會學人語說:「哈囉！你好！」

不過，也有金剛鸚鵡很皮，空中盤旋幾圈後，其他鸚鵡都飛回主人手上，牠還故意停留在一旁大樹，或故意從飼主身旁來回飛過數次逗弄飼主，引來其他鳥友消遣飼主:「你可能平日給牠吃不好啦！」

鳥友們指出，金剛鸚鵡相當聰明，智商很高，會認主人，幾乎所有飼主都對愛鳥「惜命命」。不吃東西就趕快帶去看獸醫，一次看診就要數百元，有時放飛不小心互撞，還得帶去照X光才安心，照個X光也要花上千元，簡直比人還好命。

金剛鸚鵡是大型彩色的美洲鸚鵡，是鸚鵡科中體型及翼展最大的鸚鵡，原生地為中、南美洲的森林。大部分的野生金剛鸚鵡正瀕臨絕種，一些品種已開始有人工進行飼養。野生的金剛鸚鵡一般可活30至40年，人工飼養的金剛鸚鵡壽命可長達60年。

想要看金剛鸚鵡集體放飛的空中英姿，目前高雄地區除了衛武營公園外，鳥友們有時也會到大坪頂、農16凹仔底公園放飛。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/