砂砱覆蓋潮間帶 澎湖特有種小章魚員貝絕跡

2019-03-23 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年2至5月為澎湖特有種小章魚產季，以往主要產地北海離島員貝、吉貝近年來卻不見蹤跡，員貝村長陳天瑞指稱生態環境改變是滅絕原因，更有民眾謝永亮提出近7年衛星雲圖變化佐證，斷言10年內會全數滅絕。

農曆元宵後至清明節前，澎湖特有種小章魚會聚集在沿岸潮間帶準備交配產卵，由離島員貝、吉貝、白沙岐頭、中屯至馬公重光里等潮間帶，都有小章魚蹤跡，但近幾年來，員貝村周遭海域，小章魚與紅章魚、土婆等都不見縱影，但俗稱的石巨，爛腳、小紅章等章魚數量卻激增，自然生態出現巨大變化。

陳天瑞表示，員貝潮間帶都被砂砱掩蓋了，原來的深水區都變淺了，有些物種適合生存，所以族群數量激增，有些就被自然淘汰了，以往潮間帶常見的鰻魚現在也很少見了，蝦蛄也快步上滅絕的路啦！因為牠們用以藏身的硓古石，岩洞大都被砂砱埋了，而澎湖特有種小章魚喜棲半泥質地，棲地消失物種也跟著滅絕。

針對砂砱掩蓋潮間帶，謝永亮也提出近7年澎湖北海衛星雲圖，明顯看到2011年至2017年變化，潮間帶砂質化面積逐步擴大，包括原本珊瑚族群很多的吉貝嶼後山，也出現嚴重砂質化，珊瑚被大量覆蓋，導致小章魚棲息地愈來愈小，再不想辦法解決，小章魚恐將在10年內完全滅絕，希望保育單位正視此一問題，而非一昧將禁捕當作唯一的救命仙丹。

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