學代犀利提問配票單 管中閔推沒有參與不知情

2019-03-23 12:54

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校務會議今早召開，校長管中閔花40分鐘說明自己參與校長遴選的各種爭議，卻未說明關鍵疑點。學生會長吳奕柔提問，管中閔校長說明參與遴選他沒有拜票，但網路上流傳管中閔參選的配票單，前學生會長林彥廷也確實有被管陣營邀請要吃早餐，不管是管中閔陣營或管的伙伴所做，管中閔都不能以自己不知情推託，台大校長遴選發生拉票或配票，她覺得非常可恥，請管中閔給大家明確的答案，不要有任何髒手玷污遴選委員會。

但管中閔在回應時，仍表達他沒有參與，不知道配票拉票的事，他有看到網路上流傳的配票單，有些是真實，但有些是匪夷所思。

對於兼職台灣大獨董和遴選委員、台灣大副董蔡明興之間利益未迴避爭議，先上任獨董、台大才發同意公文一事，管中閔主動說明時均未觸及。

學生代表追問，管中閔說明兼職獨董指學校知道，但學校知道不等於管沒有違法，管中閔在5月2日送出兼職台灣大獨董的簽辦表，但管在6月就提前上任獨董，10月2日台大校方才發公文同意，5月的內部簽文沒有效力，管中閔上任兼職台灣大獨董有沒有違法問題？而管中閔校長也未說明自己與遴選委員蔡明興之間的問題，管中閔兼職台灣大獨董，蔡明興又是台灣大副董，中間顯有利益未迴避爭議。

在學生代表繼續追問下，管中閔承認他的確是先上任獨董，台大才發公文，但強調符合學校規定，也說明他和蔡明興除了在董事會曾碰面，沒有任何私下接觸，蔡在遴選委會有何發言或發什麼言，沒有人告訴他，獨董不是公司一部分，是站在公司對立面，金管會對上市公司監督非常嚴，學校同意他成為獨董，實務作法會造成必須要追溯。

台大人事主管指，台大教授兼職比例高，台大已發文回覆監察院，之前作法，台大對於老師申請兼職獨董，是校長批定同意那一天，研發處即和系所進行議約，校方同意後，再立約訂定學術回饋金、產學合作等，中間有時間上往返，學校發公文同意會晚於議約。

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