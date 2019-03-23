虛驚一場！東港漁港4足浮屍 原來是「死狗放水流」

2019-03-23 12:10

［記者陳彥廷／屏東報導］東港漁港今晨被居民發現有不明4足動物浮屍在東港鎮芳都橋下載浮載沉，引來居民心驚，屏東縣政府緊急派員辯識，從蹄部確認為犬屍。

東港溪畔的東港碼頭在今年1月中旬曾從上游漂下1隻4足動物屍體，當時居民認為恐是豬屍，引發居民警張，公部門大陣仗出動，所幸最後辨認為犬屍，是虛驚一場，今天早上的4足動物浮屍則出現在東港鎮內的芳都橋下，仍屬泛漁港範圍，由於屍身浮腫，再度引來居民警戒，除打1999報案，也把照片po文提醒民眾切莫靠近。

縣政府則請鎮公所清潔隊以及縣府海漁所前往查處，經過近距離辯識，從蹄部發現明顯為犬蹄，也因為泡水所以導致屍身浮腫如小豬。

「不就是『死狗放水流』！」林姓居民批評，現在這個年代還是有不肖飼主甚至虐狗的人把死狗丟進溪流，自以為遵循俗諺就可免責，但實際上除對犬、貓不尊重，更別說還有動物屍體不妥善處理的防疫問題，尤其現在中國非洲豬瘟威脅持續增強，丟犬屍搞得附近民眾人心惶惶，非常過分。

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