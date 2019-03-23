白沙屯媽祖婆進香 結緣品樣式多保平安

2019-03-23 12:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一年一度的全台宗教盛事，苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香將於4月8日凌晨1點20分出發，讓不少信眾翹首以待，過程中也有各地信徒自發性製作的媽祖婆結緣品，發散媽祖婆慈悲心，不少拿到結緣品的信眾也會視為保平安的「寶物」。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，他最近與不少信眾、組織聯繫，不少人都向他分享製作的媽祖婆進香結緣品，琳瑯滿目、品項眾多，讓人深刻體會到信眾對媽祖婆的虔誠。

信眾分享給駱調彬的結緣品除了手機吊飾、媽祖吊掛式平安符、小神衣、平安卡、徽章、帽子等。其中白沙屯媽祖雲林至善文化協會製作的媽祖八仙彩及進香記念錦旗更是少見。

另外，白沙屯媽祖粉絲天團製作的充氣式頭部靠枕更是實用，若信眾有緣拿到，進香和返程途中累了可以拿來休息一下。白沙屯媽祖網路電視台也會在進香轉播途中抽獎，提供三十個金色如意隨身碟。

駱調彬說，每年媽祖婆結緣品有賴於信眾自發性的製作與贊助，例如有藥廠贊助痠痛貼布等，各種結緣品數量不一，可見眾人熱情。

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