大肚區公所為考生祈福 千餘學子磺溪書院拜文昌帝君

2019-03-23 10:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚區公所今天特為考生在「磺溪書院」舉行「2019豬試如意磺溪書院考生祈福」，約有1千多名位考生參加，儀式在展開時，原本下雨竟突然停止，讓儀式得以順利進行，家長直呼真神奇。

大肚區公所為考生舉行的祈福活動已20年，今年持續舉辦，而5月就要國中會考、7月指考，還有大大小小的考試，將一連串展開，大肚區公所選今日在磺溪書院舉辦為考生的祈福活動，有1千多名考生參加。

儀式在12鐘24鼓聲中正式開始，主祭官是大肚區公所區長白峨嵋，向文昌帝君敬獻包子、狀元糕及粽子等，並由司儀念祈福文及考生們高舉祈福卡後結束。

公所還贈送報名參加祈福的考生好運文具組，而且經過文昌君加持，若參加闖關的活動，而闖關成功的考生，還贈送公所特別製作相當精緻的小燈籠。

考生在闖關的過程中，還可抽幸運卡，卡上面都有祝福的話，如「金榜題名」、「一路連科」、「狀元及第」、「突飛猛進」等。

白峨嵋表示，大肚文風鼎盛，磺溪書院更是歷史久遠，相當靈驗，一位林姓彰化人，要考律師屢考不中，有朋友建議他至磺溪書院來求文昌君，結果當年不但考上律師，之後還考上會計師及英國會計師，連中三元。

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