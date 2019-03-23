與蔡明興利益衝突未迴避 管中閔談校長遴選爭議沒說明

2019-03-23 10:46

〔記者林曉雲／台北報導〕在各種質疑和爭議聲中上任台大校長，管中閔今天在校務會議中首度說明他參與校長遴選一事，對於被質疑擔任台灣大獨董為何未揭露？為何不寫在推薦表格中？管中閔只表示，學校知道、市場知道、大眾知道，作為校長被推薦人，他提供學術履歷只與學術成果和行政經驗有關，依參與活動和職位提供，所以未寫入。但在管中閔的說明中，卻完全未提到教育部認定他和校長遴選委員、台灣大副董蔡明興之間具有利益衝突未迴避的爭議，仍無法讓有疑問的台大師生釋疑。

管中閔前年參加校長遴選，身陷多項爭議，包含資訊揭露、利益迴避、赴中兼職、學術倫理等，延燒經年未解，提出質疑者包括台大教授、立法院、監察院等。教育部前部長葉俊榮去年耶誕節突襲「勉予同意」管為台大校長，但要求台大在3個月內提出檢討報告，時限將於3月25日到期。

對於獨董是否揭露？違法偷跑？管中閔表示，他不是第一個或最後一個台大教授擔任獨董，他不知手續，還請助理去詢問，他兼任台灣大獨董，學校知道；他按規定申請並得到學校同意，市場知道；公司重大訊息必須公布，大眾知道；因有媒體刊載，作為被推薦人，他沒有寫入，因為他提供學術履歷只與學術成果和行政經驗有關，依參與活動和職位提供，他無從隱瞞也沒必要隱瞞，就像他擔任中研院評議員，也有很大衝突，他不認為和校長位置有關。

對於中國兼職的質疑，管中閔表示，他去中國只參加學術會議與專題講座，未擔任學校職位，也未指導學生論文，被指控前，他從未看過廈門大學或其他大學網頁，故不知自己曾列名其上。而監察院彈劾部分，他任公職期間為雜誌撰稿而遭彈劾，他去監察院是接受赴中調查，出來變成為雜誌撰稿，他抨擊監察院看到他的收入如獲至寶、看到收入就開槍。

管中閔先表明，前校長楊泮池不續任，他很意外，有人勸進他參選台大校長，他原本說明不選，但前年9月17日仍被推入火坑，但他參加遴選不會出去拉票，因為拉票就是普選，他只專心準備3場演講，沒有拜票，他不認為自己會當選，去年1月3日排眼科白內障手術，1月4日回診，1月5日揭曉當天，前校長陳維昭表達記者會訪問他，他當時臉上還有紗布。

管中閔也說明學術倫理爭議，指被指控的論文「ECFA早收清單的效益」，論文本身根本還沒開始動筆，如何抄襲？有人質疑他為什麼不出來說明？管中閔稱，有媒體人建議他讓子彈飛一會兒，相關單位從未找他說明，他也未看到那些質問學校公文，而去年2到4月他因視網膜剝離住院。管中閔全部否認對他的質疑和指控，並抨擊長達一年的台大校長遴選風波，充分證明政治力量涉入學術的可怕，對他創巨痛深，他還反問如遴選結果必然是派系或人脈決定，何必要遴選？

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