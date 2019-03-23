7歲的她蓄髮6年捐癌友 基隆楓香舞蹈團6童送暖

2019-03-23 09:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市楓香舞蹈團6名小朋友捐出長髮，將在加工後送給需要化療的癌症病友使用，有小學一年級女童滿周歲就開始蓄髮，仍二話不說一口氣剪下及腰長髮，童言童語地說：「雖然捨不得，但可以讓生病掉頭髮的小朋友開心，下次還要留更長的頭髮，」令人感動。

第一個捐髮的女學生呂亞靜，因為看了網路影片發現頭髮可以捐給罹患癌症的小朋友，每次母親說該剪頭髮了，她都堅持要繼續留下去，說至少要留60公分以上才要剪，她母親跟楓香舞蹈團老師孫翠玲說這件事，孫翠玲覺得是好事，因為學舞蹈的孩子通常頭髮都很長，能捐髮是很有意義的事，也號召舞蹈班各年級的學生，一起來響應舉辦這次的捐髮活動。

「我這是喜極而泣嗎？」雖然早就確定了想捐頭髮的心意，在設計師動剪時，呂亞靜臉龐仍不停落下斗大的淚珠，爸媽趕緊上前安慰，問她會不會後悔，呂亞靜說不會，想到可以幫助人，她還是決定要捐出來，眾人看到亞靜如此成熟，都相當感動，其他小朋友也一個個勇敢地剪髮。

有小學一年級女童剛滿周歲就開始蓄髮，留了6年多的頭髮，這次也將頭髮捐出去助人，她說很開心，可以讓生病的人變得更漂亮，下次還要留更長的頭髮；她母親也笑說，每天都要花半小時洗這麼長的頭髮，其實也蠻累的。

「沒關係，明年公演時就留長了，受贈者收到假髮，一定會很開心。」家長安慰著落髮的孩子，開心表示孩子不僅學習舞蹈專業，也懂待人處事的道理，做公益送愛心。其他小朋友也說：「等我頭髮留夠了，也要捐。」

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