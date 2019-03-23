畢業何去何從？成功女性校園分享職場經驗

2019-03-23 09:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕再過三個月就是畢業季，國際蘭馨交流協會在新竹市世界高中舉辦「夢想它，實現它~女青年事業支援」座談，由各界事業有成的女性，分享職場成功的經驗，包括企業家、女警娓娓道來，許多學生都說聽完演講後，對她們的人生規劃大有幫助，真正獲益良多！

由新竹市國際蘭馨交流協會主辦的這場「夢想它、實現它」女青年事業支援講座，目的在藉由不同領域傑出女性的職場分享，做為女青年勇於逐夢的楷模；並幫助女青年成長，能更堅強、更有自信心。會長林瑞珠表示，透過座談會各職場專業女性經驗分享，引導女青年接觸專業榜樣，取得職業教育和資源。更讓女青年了解有關就業機會、目標的設定與達成，以及如何在克服障礙或遭遇挫折失敗時，能繼續向前邁進達到成功，引導充分發揮潛能，使大家的事業夢想成真！

林瑞珠說，透過職業生涯座談經驗分享，讓年輕人發覺夢想、探索各種職業，進而訂立可實現的目標、超越障礙、化失敗為成功，而從案例的分享，可助於平衡壓力、化夢想為行動。

在彩妝界闖出一片天的龔美暖，以「彩色人生、築夢踏實」為題，分享她的創業成功故事，她說自己高中時功課不佳，因為念的科系不符合自己興趣，差點畢不了業，進社會後也是闖蕩多年，才在30歲時開始創業，比許多人都已經晚了很多，然而她目前在台中市就有13家連鎖彩妝店，事業穩定進步，她希望大家一定要找到符合自己興趣的工作，才能樂在其中。

龔美暖回憶，曾在剛開始創業時，提著一只彩妝箱四處奔波，結果當街摔倒，但是她告訴自己，在哪裡跌倒就要在哪裡爬起來，如今事業成功，許多演藝圈名人指定找她合作，她也不會忘記當年吃苦熬過來的那段日子。

新竹市刑大女警官謝婷婷以「追求更卓越的自己」，與大家分享從警的生活點滴與甘苦談，呼籲大家勇於追夢，就能成為社會的中堅份子，對國家有貢獻。

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