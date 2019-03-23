告別畫壇變調鳥 李錫奇融傳統與前衛於一爐

2019-03-23 00:22

〔中央社〕藝術家李錫奇昨晚長辭，享年81歲。李錫奇是國際級現代藝術大師，也是台灣現代藝術重要推手，他的作品風格與形式多元，且勇於顛覆傳統，被畫壇譽為「變調鳥」。

前國策顧問、國家文藝獎得主李錫奇，22日晚間病逝，享壽81歲。李錫奇家屬向中央社證實這項消息，不過家屬心情過於悲痛，不願多聊李錫奇過世細節。

李錫奇1938年出生於金門古寧頭，畢業於台北師範學院，1958年與陳庭詩、楊英風等人組成「現代版畫會」。他的作品形式橫跨版畫、水墨與漆畫等，甚至複合媒材及裝置藝術皆有涉略，風格以東方美學為本位，納入西方現代思潮，同時勇於挑戰顛覆繪畫傳統，卻又能保有民族色彩。

作家陳芳明在臉書悼念李錫奇，陳芳明說：「我喜歡他的畫風，一直是大開大闔，毫無拘束。在版畫與書法之間做了完美結合，反而彰顯一種迷人的構圖。」

東華大學華文文學系教授須文蔚也在臉書表達不捨，他指出：「李錫奇始終是前衛的，也始終是最理解傳統文化精髓的。」

因為熱愛藝術，李錫奇在1970年代末開始，也積極促成台灣藝術界與國際接軌，在1978年創辦台灣第一個民間畫廊「版畫家」，並邀請當時在國際展露頭角的趙無極、朱德群等藝術家在台展出作品。

後至1990年間，李錫奇先後成立「一畫廊」、「環亞藝術中心」以及「三原色」等重要畫廊，都是台北市立美術館成立以前，台灣現代藝術的重要據點。

李錫奇與作家妻子古月的浪漫婚姻也是藝壇佳話。李錫奇1967年認識了初試啼聲的古月，認識短短1個月就和她許下終身，兩人攜手走過半世紀，李錫奇更不忘時時鼓勵愛妻要創作不懈。

李錫奇在前總統馬英九任內也受邀擔任國策顧問，並在2012年獲頒國家藝文獎。2018年8月「李錫奇藝術中心」成立，館藏集結藝術家畢生創作，開放大眾參觀。

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