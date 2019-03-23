台男與日男友同居25年 爭得日本首發同性伴侶居留許可

2019-03-23 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名男子在日本與同性伴侶同居25年，卻因為同性伴侶無法向日本政府提出居留申請，遭到日政府以逾期居留，判強制離境處分，男子向法院提起訴訟，熬了2年終於獲得日本政府撤銷強制令，並由外務省核發「特別居留許可」，是日本首次對外籍同性伴侶發出居留資格。

據《上報》報導，男子G先生自1994年與日籍同性伴侶在日同居，因為日本政府沒有賦予同性伴侶與異性伴侶平等的居留申請資格，G先生在簽證到期後，在日本滯留20年，面臨強制遣返處分。

G先生在律師及性平團體的協助下，以「人人平等」主張，向日本法院提出訴訟。經過2年纏鬥，東京法院終撤銷強制離境的執行令，並由外務省以「特殊理由」核發「特別拘留許可」，讓G先生成為日本合法居留者。

日法院認為，此案例並非因其主張的同性伴侶平等權利，而是「考量其行為及生活態度」才核發居留資格。不過律師團認為，這是日本司法史上首宗同性平權案例，也是首次對外籍同性伴侶發出居留資格。

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