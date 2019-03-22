水壓太低到連洗澡都困難 立委要求汰換老舊水管

2019-03-22 22:39

〔記者王捷／台南報導〕台南安南區發展迅速人口近20萬，衍生水壓低供水不足問題，居民經常望水興嘆，立委陳亭妃獲居民反映，水壓低到連洗個澡都痛苦，22日陳亭妃與自來水公司第六區管理處長李丁來與里民座談改善措施，長期先以7000萬元汰換安和路到海佃路輸水管，未來則分期逐步汰換安南區30年老舊管線，全面改善安南區供水問題。

陳亭妃強調，須如期於今年8月完成以免民怨擴大，同時要求水公司人員與當地里長建立聯繫平台，隨時應變。居民向她反映，要加裝抽水馬達解決用水問題，去年迄今因降雨少，自來水公司調配供水，自今年2、3月以來更造成安南區多里用戶缺水連連。

22日陳亭妃與自來水公司第六區管理處長李丁來、台南給水廠長陳柏維，以及地方里長偕同會勘，李丁來處長對於造成住戶致歉指出，因去年底起缺水嚴重，配合水資源調配運用，台南市整體供水也受到影響，因此造成部分地區供水不穩情況。

陳亭妃要求，自來水公司投入7000萬元汰換安和路到海佃路的輸水管，要在今年8月底完成，到時候沿線用戶水壓可望趨於正常值，最重要的是，缺水狀況須獲得即時訊息，以免沒水可用卻找不到可申訴窗口。

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