文大廣告系畢展登場 學生調查：這3星座在社群媒體最活躍

2019-03-22 23:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕文化大學廣告學系畢展「享鏈結」今天登場，學生調查社群軟體使用習慣的世代差異，專家進一步分析，年輕人愛使用臉書和IG，長輩愛用LINE，還有星座專家解析獅子座在社群媒體最活躍的原因。

中國文化大學廣告學系第30屆畢業展「享鏈結」（Share！Link！）今天登場，即日起至3月24（日）於新光三越A11館6F信義劇場展出，主題圍繞媒體分享帶來的價值，文化大學說，學生將廣告策劃、文化創意、動態影像、平面設計、公關活動等多領域所學完整呈現於此次畢展。

畢業展中的一環，是學生調查不同世代使用社群軟體習慣的差別，文化大學說，由於畢業展主題圍繞著自媒體分享所帶來的價值，因此今天特別以「鏈結の世代迷失大剖析民調記者會」揭開序幕，邀請專家學者、星座老師及民調總監一同解讀學生調查結果，爲民調結果提出精準的建議。

文化大學指出，學生調查50歲以上的年上世代及16到30歲以下的年下世代對於社群媒體的使用習慣，以及深入探討長輩圖在不同年齡層各代表的含義，並為青銀族群各定義新名詞為「賴世代」及「我世代」。

文化廣告系主任鈕則勳指出，51％的年下世代會在FB接收資訊，54％會在IG分享資訊，較少以LINE作為接收及分享資訊的平台，反觀年上世代多會在LINE上接收及分享資訊，分別佔60％及70％，較不常使用IG，他們習慣也依賴單一平台，從多元管道獲取資訊的機會較少，藉社交媒體擴展興趣的可能性變小，或許也可以「賴（LINE）世代」來稱呼他們。

文化廣告學系劉彥澧講師說，隨著4G技術的普及，以及智慧型手機的發達，台灣上網人口年年增長，幾乎已經到人手一機的地步，年上世代使用手機在3小時以下的超過6成，年下世代僅有36％，年輕人上網時間比年長人口長，且年長者使用手機偏好社群平台和使用即時通聊天，以拍照和瀏覽新聞為主要活動。

此外，劉彥澧也認為，根據民調數據顯示60％的年上世代的人不會使用長輩圖，此比例是高於平均，也可解讀為「長輩圖」一詞較廣泛流傳在年輕族群，反而長輩並不覺得自己是長輩，覺得這詞較有貶義。

心理醫師分析，長者會擔心自己跟不上時代，所以會主動使用社群軟體來跟上目前的社會趨勢和家人關注的事情，而當長輩想要表達自己的想法，與年輕人有互動，「長輩圖」就是很好的溝通媒介。

全國公信力民意調查股份公司研究總監張宇丞說，根據調查顯示多數年下世代不會使用直播平台，只有22％的人會使用，但數位科技不斷進步、媒介使用行為與社會網絡持續演化，FB與LINE已成世代間溝通的主要管道之一，直播平台是否有機會取代，是值得持續觀察。

其次，張宇丞說，年上世代（年長者）認為年下世代（年輕人）使用直播平台的原因，71％是「展現自我」，「打發時間」及「工作賺錢」都為35％左右，由此來看，年長者認為年輕人為自戀族。然而，「展現自我」亦具「自我行銷」的涵意，再加上「工作賺錢」的比例也不低，這也意味著「直播經濟」的新經濟行為的興起。

聖天使塔羅星座專家-篠安 Angie則說從星座角度來看，十二星座當中，社群媒體上最活躍的星座前三名分別是獅子，摩羯，天蠍座，獅子座在個性上，由於十分喜歡成為眾人矚目的焦點，因此在社群中會積極主動表達自己的意見，社群媒體上最不活躍的前三名星座則是處女，水瓶，巨蟹座，處女座由於有社交潔癖，不習慣在網路社群裡發表意見，社群活躍度反而是敬陪末座。

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