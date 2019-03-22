畫壇巨擘「變調鳥」李錫奇 今晚辭世享壽81歲

2019-03-22 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕有畫壇巨擘「變調鳥」之稱的前國策顧問李錫奇，19日發生腦幹爆裂緊急送往台北醫學大學附設醫院搶救，家屬證實，李錫奇在晚間7時21分宣告與世永辭，享壽81歲。

李錫奇1938年出生於金門古寧頭，台北師範學院畢業，1958年823砲戰爆發，李錫奇留在台灣發展，當過教師、畫家，後來成為藝術策展人與馬政府時期的國策顧問，在2012年得到國家文藝獎。

台北市立美術館成立於1984年，在此前1970年代本土鄉土運動崛起，李錫奇開設的畫廊擔任重要角色，諸如「一畫廊」、「三原色」、「環亞藝術中心」與「版畫家」等藝術空間，都使我國藝術跟上國際潮流，也促成國際藝術家朱德群、趙無極來台訪問，創民間首例。

2018年台北市仁愛路開設「李錫奇藝術中心」，他的作品風格包含水墨畫、版畫、漆畫、抽象書法與複合媒材作品，甚至連裝置藝術都有所著墨，以「本位」的概念及多元創作風格凸顯社會潮流的各種衝擊，作品中保存民族風味，因此贏得藝壇「變調鳥」美名。

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