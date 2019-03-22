興大「天然矽片」還在研發階段 違法宣稱效果最高罰100萬

2019-03-22 20:05

〔記者簡惠茹／台北報導〕媒體報導中興大學團隊研發出天然矽片，學理上預測可抑制非洲豬瘟病毒，恐違反動物用藥品管理法，面臨20萬元以上、100萬元以下罰鍰，農委會防檢局說，目前只是研發階段，不適合做如此宣稱，提醒各界小心謹慎。

由於媒體報導，中興大學研發中的天然矽片可預防禽流感疫情及防禦非洲豬瘟，或有效改善雛鴨腸胃道，減少致死率效果，防檢局今天說明，涉及預防治療動物疾病的產品，均應依據動物用藥品管理法規定辦理動物用藥品檢驗登記，經核發許可證後才能製造及販售。

依動物用藥品管理法非動物用藥品產品不得為具有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能標示、宣傳或廣告；採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影涉具有預防動物疾病效能者，也視為廣告，違者依動物用藥品管理法第39條處20萬元以上100萬元以下罰鍰。

防檢局也提醒，符合動物用藥或農藥等範疇相關產品上市前，應確實依法完成上市前的商品化程序，避免誤觸法規。

防檢局長馮海東表示，鼓勵學界研究開發相關藥物，但是在未確定成效前，不鼓勵發布這樣的宣稱，一旦農民看到誤以為有效，恐怕會引起民眾集體搶購或引發，後續效應，今天發新聞稿主要是提醒各界謹慎以待。

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