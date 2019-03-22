搶攻「厚片」市場 店家：歡迎棉花糖女孩穿旗袍喝咖啡

2019-03-22 21:59

〔記者王捷／台南報導〕很多民眾認為，穿旗袍是好身材女孩的權利，不過窄門咖啡找來大尺碼旗袍，鎖定「厚片」市場，提供旗袍租借服務，店家指出，旗袍向來是中華民族代表的傳統服飾，也是民眾日常習慣的穿著打扮，不只有身材好的人能穿，男女老少皆宜，但逐漸為世人所淡忘，為喚起昔日懷舊復古風，迎接台南的四月天，歡迎大家穿旗袍喝咖啡。

窄門咖啡去年找府城文化一哥來代言旗袍趴，邀請想穿旗袍或是馬褂的消費者一起加入，為了宣傳日常就穿旗袍，窄門咖啡這次以「旗袍文化復興之旅」為主題，邀請「珍愛旗袍俱樂部」臉書社團 創辦人陳佩鈴來講述旗袍的歷史與文化，搭配旅法古典吉他大師蔡世鴻攜百萬名琴來現場演奏。

窄門咖啡指出，由於上次的旗袍趴經驗，許多想來參加的民眾反映沒有管道租借旗袍，也有消費者說雖然想參加，但是擔心「厚片」身材露餡，這次一切都不是問題，旗袍的設計就是用來修身，要棉花糖女孩放心，這次旗袍趴不但有旗袍租借服務，還提供大尺碼旗袍，歡迎大家穿旗袍喝咖啡，一起復興旗袍文化。

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