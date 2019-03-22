國小畢業生捏陶留名 百公尺步道共創回憶

2019-03-22 23:31

［記者黃旭磊／高雄報導］民族國小覺民路段通學道今天啟用，3百公尺長的步道以陶版裝飾，由小六生在畢業前集體創作，每人捏出5至7片陶版並印記名字，燒成校門玄關「WELCOME」、廁所藝廊「夢想起飛」及圖書館「智慧叢林」等字樣，留下對母校感恩與記憶。

高雄市教育局專委劉靜文、養工處主秘李政穎及校長張宏仁參與啟用儀式，陪學童將陶版逐一鑲入通學道圍籬，而步道供民族國小及正興國中師生，及果菜市場採買人潮使用，縮短路程。

通學道由覺民路段果菜市場通至校區，造價為975萬元，從2018年10月起動工，施工期間配合高雄市韓國瑜路平專案重鋪路段柏油，美觀又實用。

參與學童陳雨茹說，親手參與重要時刻，畢業後若經過會憶及校園生活。

校內從小一起教導捏陶、玩陶及塑形，陶藝教學聞名全國，而今年參加鶯歌生肖陶藝大賽入圍17件作品，數量居全國之冠。

劉靜文說，校園不僅是日常上課處所，師生參與環境改造也凝聚並保存共同記憶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/