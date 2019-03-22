北市教育局強硬設自動販賣機？ 議員批：溝通不足引恐慌

2019-03-22 23:34

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市府近期規畫自動販賣機進入校園，卻引來家長陳情反對。市議員汪志冰抨擊，她接獲許多家長陳情，指出教育局強硬地在校園設置販賣機，也不讓校方表達意見，擔心高糖、高熱量食品將影響學童健康，而且也有違規的嫌疑。

對此，教育局回應，販賣機內容物皆是通過董氏基金會和專家審核過，共有牛奶、優酪乳及米食等254項食品，以及文具等學用品，每份熱量不高於250卡且添加物都有規範，絕對不會有高糖、高熱量的食品進入販賣機內；至於強硬拒絕溝通的指控，教育局則說，若家長對販賣品有疑慮隨時可以向校方討論，決定上架的物品，而他們也絕對不會強制校方一定要設置販賣機，法規的限制是不得賣非罐裝或鋁箔裝飲料，而販賣機內皆是紙盒，因此未違規。

台北市教育局從今年3月至6月底試辦校園設置智慧販賣機，除了解決員生社空缺的問題之外，也讓師生藉由數位學生證或悠遊卡購買食品和學用品，體驗無現金交易，並培養學生養成無現金交易支付習慣。開辦至今共有9間高中職、國中、國小參與。

不過，汪志冰批評，教育局在各校規畫設置販賣機，完全不給學校和家長反映意見，讓家長相當擔憂，尤其是國小學童家長更加緊張，在無法知道販賣機內容物的情況下，擔憂高糖、高熱量食品將深入校園，影響學生健康，而且根據《台灣省各級學校加強學生食品飲料衛生應行注意事項》，學校不得裝設自動販賣機販賣非罐（瓶）裝或鋁箔裝飲料，市府如今直接設置販賣機，豈非違規。

汪志冰強調，她不否認智慧商店的時代趨勢，但教育局應向校方、家長詳細說明自動販賣機的設置流程、期程與販售商品性質，並且經過校方、家長及學生代表同意才可裝設機台，而非全面強制執行。

對此，教育局回應，上架商品可由家長和校方共同討論決定，而是否設置販賣機則是由校方自行決定，至於果汁、牛奶等販賣物皆是由紙盒裝，一切合乎規定。

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