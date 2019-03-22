為什麼喝酒後還要騎車？ 檢察官7年經驗談酒駕

2019-03-22 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕酒後駕車事故奪走了台灣社會數不清的人命，「酒駕零容忍」儼然也成為全民共識。日前立委周春米，在臉書針對立法院在酒駕草案協商的爭議表達看法，她直言，杜絕酒駕是有共識的修法方向，但若要重罰，也需罪責相當，始符合憲合法，畢竟修法不能靠民粹意氣。話題一出引來民眾熱議。一名處理過上千件酒駕、職涯7年的檢察官也在網路上發表看法。

社群網站噗浪上一名從事檢察工作7年的檢察官表示，他服務範圍橫跨北、東、南，在台南、台東、新竹都有服務過。對於酒駕問題，曾一晚問過十來個被告，「為什麼要喝酒？為什麼喝酒後還要騎車？」，在好奇調查其中一名酒駕9犯的被告才發現，該被告是有派工才有收入的鐵工，酒精濃度大概都在0.26~0.35之間，算是滑過低標。被問到為何要喝酒騎車，鐵工回答，因為要回家休息，檢察官又問，回家休息就休息，幹嘛不等酒退了再回去？鐵工沒有答案，但據鐵工被取締的時間為半夜2點，檢察官研判鐵工當時才從工地下工。檢察官繼續追問，難道不能找朋友載你回家嗎？工地的同事呢？鐵工則露出滿口黃牙尷尬表示，因為他們也都喝了酒。

據檢察官3年來在台東工地觀察，一群工人聚在一起，喝點保力達，聊聊一些當天的垃圾話，是他們苦日子中唯一一件可以稱得上是娛樂的事情。

「對不起，我只是想回家。」

檢察官不死心追問，你的家人呢？鐵工在沉默許久後最後說：檢察官，我沒有家人。問說怎麼不搭計程車，鐵工僅能回答，「我沒有錢」。檢察官無奈表示，你這樣酒後駕車，醉薰薰的，萬一撞到人怎麼辦？你不知道你可能害另一個家庭破碎嗎？鐵工當時彷彿聽不懂檢察官的意思，最後低下頭說，「對不起，我只是想回家。」

檢察官表示，據他3年來在台東酒駕被告處理經驗，其中八成的人都是與鐵工類似背景，臨時工+無數酒駕前科+深夜+保力達+回家已成了簡易判決處刑書的例稿關鍵字。

該檢察官經手過1500多件案件，其中約有2、300件是酒駕，100多件是過失傷害的車禍案件。100多件中因為酒駕致死的只有1件。此外，有4件是酒駕後和前車碰撞或擦撞到或滑倒後驚嚇到路人，都造成他人輕傷。

酒駕，在一線實務的眼裡，是一種自殺大於傷人的行為。

檢察官指出，酒駕騎車的人，多數不是飆車，而是異常慢速，除此之外搖搖晃晃，遠遠就可以看出來他有問題，也因此與人碰撞機率其實並不高。檢察官坦言，大部分的車禍發生原因出於違反交通規則。

文章出來後引起討論，有網友表示，自己的弟弟在學校做實驗晚回家，遭到與檢察官描述類似處境的工地工人逆向撞飛，最後網友的弟弟單眼視力為零在等待換眼角膜，右手也嚴重骨折。

網友回應文章說，也許真的只有不到一成的人發生車禍，但這一成的比例中，不論有多少的受害者他們本來都不該發生這件事情，應該也不用被期待要包容酒駕。

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