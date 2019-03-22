苗市擴大敬老禮金發放 代表會三讀通過

2019-03-22 21:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市代表會今天召開臨時會，公所提案審議「苗栗市敬老禮金發放自治條例」草案，把敬老禮金發放的年齡由80歲降為65歲，獲大會三讀通過；公所擬凡設籍苗栗市1年以上的65歲以上長輩，每年有500元到1萬2千元不等的敬老禮金，公所期許於今年底前實施。

苗栗市公所多年來，針對80歲以上長輩，發放重陽敬老禮金；80到89歲發放2千元，90到99歲發放3千元，百歲以上人瑞發放1萬2千元。

市長邱鎮軍認為，依據我國「老人福利法」，定義65歲以上為老人，公所既然有發放「敬老」禮金，應全面照顧；此也是他競選市長時的老人福利政見。

邱鎮軍上任後，評估市庫狀況可行，但他希望藉由長輩生日祝賀的方式發放，會受限原有「重陽敬老」自治條例，因此公所重新擬定「苗栗市敬老禮金發放自治條例」草案送審。

草案今天獲代表會大會三讀通過，公所將著手訂定施行要點。邱鎮軍感謝代表會支持，他計畫於上半年定期會，提追加減預算案，期許於年底前發放，並追溯至今年元旦。

民政課長洪連樵說，「苗栗市敬老禮金發放自治條例」草案今天通過後，原重陽敬老條例就自然廢止；新敬老禮金條例，公所擬定65到79歲發放500元，80到99歲發放3千元，百歲以上發放1萬2千元。

根據戶政統計，苗市65到79歲有約1萬4千人，80到99歲有約4300人，百歲以上有約14人，估計一年約需1800多萬元。公所主計室統計截至去年底，市庫結餘有2億多元，足以支應。

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