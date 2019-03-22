亞矽「創業英雄營」發英雄帖 新創青年到美矽谷受訓免學費

2019-03-22 23:31

［記者許倬勛／桃園報導］政府努力扶植新創，亞洲．矽谷計畫執行中心（以下簡稱亞矽）與國際創業加速器美國矽谷創業學校（Draper University）合作舉辦第2屆「創業英雄營」，今在桃園市府青年事務局舉辦說明會，預計選出9位有志創業的學員前往矽谷受訓10週，孵育出台灣的創業英雄，即起開始招生，截至4月15日止。

上屆獲選15名學員平均年齡29歲，分別來自台、清、交、成等國內知名大學，其中不乏與互聯網、科技八竿子大不著的「新手」，亞矽行政長李博榮說，最重要的是找出真正有熱情、解決能力的人才，透過不斷嘗試錯誤，去蕪存菁留下甜美的創意果實。

市府經濟發展局長郭裕信說，美國矽谷創業學校規劃一系列創業主題課程，協助青年創業家完善商業模式、創業計畫，課程邀請各領域專家、當地創業家講授，包括含金融、法律、市場行銷、產品設計等專業知識，有助於新創團隊快速「練功」，且透過與各方人才交流，有助於新創業者接軌國際創投市場。

第一批參訓創業英雄李珮如受邀出席分享經驗，她說，「英雄營」課程內容令人意想不到，例如有堂行銷課是要求學員到街頭販售保險套，未賣出指定數量還會被扣取餐費，大夥絞盡腦汁，有人以公益名義、有人標榜品質精良，她則是把保險套吹滿氣後，做成造型氣球販售，最後全數賣光，大獲好評。

學成歸國後，李珮如最大感受即是培養出「說故事」的能力，迅速解決問題、把粗糙、不成熟的產品包裝得令投資者感興趣，是在台灣較少受重視的觀念，她鼓勵想創業的人「別害怕失敗、保持新鮮感和熱情」。

本屆亞矽「創業英雄營」將招收9人，即日起採網路報名（ASVDA官網）至4月15日止，預計4月22日進行面試，6月16日至8月24日在美訓練，參訓期間住宿、學費全免。

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